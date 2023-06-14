Жители Бурятии пройдут «10 000 шагов к жизни»

Акция объединит по всей стране миллионы любителей ходьбы



25 июня Бурятия присоединится к акции «10 000 шагов к жизни». В этом году она приурочена ко Дню молодёжи. Ежегодно акция объединяет миллионы любителей ходьбы – одного из самых доступных видов двигательной активности.



- Минспорта Бурятии предлагает всем жителям таёжной, озёрной, степной пройти свои 10 000 шагов к жизни вместе со всей страной, - сообщили в ведомстве.



В акции может принять любой желающий, для этого нужно:

- скачать мобильное приложение «Человек идущий» (6+);

- пройти регистрацию на официальном сайте «Лиги здоровья нации»;

- в день акции необходимо пройти по маршруту здоровья 10 000 шагов и убедиться, что в мобильном приложении отобразилось нужное количество шагов.



Возрастное ограничение: 0+.

