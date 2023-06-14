Часть пенсионеров Бурятии могут получить льготу на оплату капремонта

Льготу можно получить только по достижении 70 лет



Минсозащиты Бурятии рассказало, как пожилым людям получить льготу на оплату капремонта.



- Пожилые люди с 70 лет могут получать от 50 до 100 процентов компенсации взносов за капремонт. Для этого получатель льготы должен быть собственником помещения. Размер компенсации рассчитывается по нормативам площади и минимальному взносу на капремонт в Бурятии, - сообщили в ведомстве.



Эту льготу могут получить неработающие пенсионеры, которые проживают одни или с членами семьи – неработающими пенсионерами или инвалидами I или II группы.



Размер льготы составляет до 50 процентов взносов на капремонт для пенсионеров от 70 лет. И до 100 процентов взносов на капремонт для пенсионеров от 80 лет.



Льготу можно оформить в МФЦ или непосредственно в соцзащите по месту жительства (пребывания).



