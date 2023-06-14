Льготу можно получить только по достижении 70 лет
Минсозащиты Бурятии рассказало, как пожилым людям получить льготу на оплату капремонта.
- Пожилые люди с 70 лет могут получать от 50 до 100 процентов компенсации взносов за капремонт. Для этого получатель льготы должен быть собственником помещения. Размер компенсации рассчитывается по нормативам площади и минимальному взносу на капремонт в Бурятии, - сообщили в ведомстве.
Эту льготу могут получить неработающие пенсионеры, которые проживают одни или с членами семьи – неработающими пенсионерами или инвалидами I или II группы.
Размер льготы составляет до 50 процентов взносов на капремонт для пенсионеров от 70 лет. И до 100 процентов взносов на капремонт для пенсионеров от 80 лет.
Льготу можно оформить в МФЦ или непосредственно в соцзащите по месту жительства (пребывания).
Часть пенсионеров Бурятии могут получить льготу на оплату капремонта
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
На некоторых пешеходных переходах наезды случаются чаще других
Победитель отправится на финал всероссийского конкурса
Безответственных хозяев домашних животных ждут немалые штрафы
Льготу можно получить только по достижении 70 лет
Его посмертно представили к медали «За отвагу»
Михаил Филичев посетил колонию в Гусиноозёрске
Виктор Чернышов последние 15 лет работал в службе судебных приставов
Съевшие их животные даже могут погибнуть
Для участия в форуме приглашены делегации из 14 стран, исповедующих буддизм
Победителей наградят денежными сертификатами
За медали поборются лица с ПОДА
Это произошло в финале всероссийского конкурса
В республике переменная облачность
Общество, 13.06.2023
Мероприятие состоится в День города
Общество, 13.06.2023
Он пройдёт на территории комплекса Джарун Хашор