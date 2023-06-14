В Иркутской области Ёрдынские игры проведут в виде конференции

Общество, Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

В них примут участие команды из пяти стран



Международная научно-творческая конференция «Ёрдынские игры – содружество в пространстве Евразии» состоится в Иркутской области с 16 по 18 июня. В ней примут участие представители Монголии, Узбекистана, Казахстана, Киргизии и 11 регионов России. Это около 130 человек. Они посетят мероприятие очно или онлайн, с помощью видеосвязи.



– Научно-творческая конференция 20 лет являлась частью программы этнокультурного фестиваля «Ёрдынские игры». В этом году впервые она пройдёт в формате самостоятельного мероприятия. Её задача – обобщить и систематизировать опыт проведения Ёрдынских игр, которые соединяли культурные, спортивные, научные, обрядовые религиозные мероприятия кочевых народов Сибири. Специалисты этих сфер обобщат накопленный опыт, выберут лучшее и представят к обсуждению идеи развития фестиваля в будущем, – отметила министр культуры Иркутской области Олеся Полунина.



Научно-творческая конференция продлятся три дня. Она начнётся 16 июня на традиционной площадке проведения Ёрдынских игр – в местности Хоторук, в районе горы Ехэ-Ёрд. Там состоится встреча гостей по бурятским канонам – белой пищей – и совершён традиционный шаманский обряд. Остальные мероприятия будут проходить на турбазе «Байкал-Трек» в местности Куркут Ольхонского района. В этот же день там состоится посещение экспозиции «Ольхонская деревня», дегустация национальных блюд, выставка мастеров декоративно-прикладного творчества, мастер-класс по народному танцу ёхору и концертная программа. Завершением дня станет экскурсия к горе Ехэ-Ёрд и стратегическая сессия, которая направлена на генерацию новых направлений и форм проведения фестиваля.



На следующий день, 17 июня, состоятся пленарные заседания по пяти направлениям: «Культурное наследие народов Евразии», «Судьба языка сегодня – судьба народа завтра», «Национальные виды спорта народов Евразии», «Молодёжь Евразии – новый взгляд», «Этнотуризм – лучшие практики». С докладами выступят деятели науки в области филологии, культурологии, экономики, социологии, истории, спорта. Среди них – доктор филологических наук Калмыцкого государственного университета Светлана Трофимова, профессор Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова (Москва) Елена Джанджугазова, председатель Омского отделения молодёжной ассамблеи народов Евразии Ермек Хапизов, директор национального музея Республики Бурятия, почётный академик Российской академии художеств Татьяна Бороноева. Самая многочисленная секция - по культуре, в ней более 40 докладчиков.



Пленарные заседания и мастер-классы продолжатся 18 июня. Итоги работы конференции подведут во время завершающей сессии. Они войдут в специальный сборник статей. Во второй половине дня запланированы экскурсии по Ольхонскому району. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.



Возрастное ограничение: 16+.



Справка



Фестиваль «Ёрдынские игры» – это древний праздник кочевых народов. По преданию, на протяжении многих веков он проходил в устье реки Анги у священной горы Ехэ-Ёрд и объединял представителей коренных народов Сибири. В начале XX века традиция была прервана. Усилиями общественности фестиваль возродили в 2001 году. С тех пор праздник проходит раз в два года.



В 2016 году фестиваль стал лауреатом на всероссийском конкурсе событийного туризма — победителем в номинации «Народные традиции» и вошёл в национальный календарь культурных и туристических мероприятий страны. Фестиваль состоит из спортивной, культурной и научной программ.



