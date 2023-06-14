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На СВО погиб 41-летний доброволец из Бурятии

На СВО погиб 41-летний доброволец из Бурятии
Общество,  Фото:«Баунт-инфо.24/7»
Его посмертно представили к медали «За отвагу»

Во время специальной военной операции погиб 41-летний Дмитрий Макаров из Баунтовского района Бурятии. О его смерти сообщили в районной группе «Баунт-инфо.24/7».

Дмитрий Михайлович родился в Багдарине 8 февраля 1982 года. Он учился в местной средней школе.

В декабре 2022-го отправился добровольцем на СВО, вступив в ряды штурмового отряда.

Жизнь Дмитрия Макарова оборвалась 4 мая при взятии Артёмовска. Нашего земляка посмертно представили к награждению медалью «За отвагу».

Родным и близким Дмитрия выразили соболезнования. Дату и время прощания с ним сообщат чуть позже.

смерть

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