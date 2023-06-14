Жителей Бурятии вместе со всеми россиянами начнут наказывать за выброшенных на улицу питомцев

Безответственных хозяев домашних животных ждут немалые штрафы







Составлением протоколов и рассмотрением дел об административных нарушениях будут заниматься сотрудники Росприроднадзора, Россельхознадзора и уполномоченных на то органов исполнительной власти в регионах.





Теперь всех россиян, включая жителей Бурятии, будут карать рублём за выброшенных на улицу четвероногих. Соответствующий закон подписал накануне президент России Владимир Путин.В документе прописан размер штрафов за несоблюдение требований к содержанию и обращению с животными, в том числе – в приютах, зоопарках и на культурно-зрелищных мероприятиях. Отвечать придётся и за плохое отношение к живым существам, и за их нападение на людей.О нововведениях сообщил в соцсетях Вячеслав Наговицын, представляющий интересы Бурятии в верхней палате российского парламента. По его словам, необходимые изменения в кодекс об административных правонарушениях (КоАП) одобрили накануне сенаторы.- Административная ответственность установлена за жестокое обращение с животными при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния, а также за несоблюдение общих требований к их содержанию и к использованию в культурно-зрелищных целях, – написал сенатор на своей странице в соцсети.Так, тем, кто решит избавиться от своего питомца, грозит штраф размером до трёх тысяч рублей. Должностным лицам придётся выложить уже до 15-ти, а юридическим – до 30 тысяч. Если из-за животного пострадают люди или другие живые существа, то хозяина (физлицо) оштрафуют на 10-30 тысяч, должностное лицо – на 50-100, а юридическое – на 100-200. Владелец не будет нести ответственность за нападение, если нарушение допустит тот, кто должен был следить за питомцем вместо него.