Росгвардеец обнаружил мужчину, находящегося в федеральном розыске
Сотрудник Росгвардии в городе Шилка Забайкальского края в свой выходной день, совершая покупки в магазине, случайно заметил гражданина, который запомнился ему по ориентировке.
39-летний мужчина числился в федеральном розыске за совершение преступлений, связанных с наркотическими средствами и психотропными веществами. Сержант полиции незамедлительно вызвал на место группу задержания вневедомственной охраны.
Прибывшие сотрудники Росгвардии обнаружили мужчину на парковке. Он был задержан и доставлен в полицию.
Всего за неделю сотрудники Росгвардии в регионе установили местонахождение 13 человек, объявленных в федеральный розыск, а также приняли участие в раскрытии одного преступления и задержали 45 человек за административные нарушения.
- В течение недели рогвардейцы 346 раз выезжали по сигналу «тревога», при этом кнопка экстренного вызова полиции была нажата 51 раз, - отметили в управлении Росгвардии по Забайкальскому краю.
В Забайкалье росгвардеец задержал преступника в свой выходной
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