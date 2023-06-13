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В Забайкалье росгвардеец задержал преступника в свой выходной

В Забайкалье росгвардеец задержал преступника в свой выходной
Общество, 
Росгвардеец обнаружил мужчину, находящегося в федеральном розыске

Сотрудник Росгвардии в городе Шилка Забайкальского края в свой выходной день, совершая покупки в магазине, случайно заметил гражданина, который запомнился ему по ориентировке.

39-летний мужчина числился в федеральном розыске за совершение преступлений, связанных с наркотическими средствами и психотропными веществами. Сержант полиции незамедлительно вызвал на место группу задержания вневедомственной охраны.

Прибывшие сотрудники Росгвардии обнаружили мужчину на парковке. Он был задержан и доставлен в полицию.

Всего за неделю сотрудники Росгвардии в регионе установили местонахождение 13 человек, объявленных в федеральный розыск, а также приняли участие в раскрытии одного преступления и задержали 45 человек за административные нарушения.

- В течение недели рогвардейцы 346 раз выезжали по сигналу «тревога», при этом кнопка экстренного вызова полиции была нажата 51 раз, - отметили в управлении Росгвардии по Забайкальскому краю.


Росгвардия

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