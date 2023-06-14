В республике переменная облачность
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 14 июня, в республике переменная облачность, местами небольшой дождь.
Ветер западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +23,+28, местами +13,+18.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер западный 5-10 м/с. Днём ожидается +23,+25.
В Улан-Удэ сегодня будет жарко
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