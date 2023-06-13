В Бурятии начинается охота на сурков

Она продлится до конца сентября



В Бурприроднадзоре продолжается выдача разрешений на добычу сурка. Сезон спортивной и любительской охоты на этих грызунов открывается 15 июня и завершится 30 сентября. Принимать заявления от жителей республики начали с 30 мая.



По последним данным, выдали уже 174 разрешения. В Джидинском районе можно добыть ещё 752, в Кяхтинском – 359, в Бичурском – 91 и в Селенгинском – 30 особей.



Со всей интересующей информацией об этом охотничьем сезоне – сроками подачи заявлений, графиком приёма граждан, нормами изъятия охотничьих ресурсов и картой-схемой охотугодий – можно ознакомиться, перейдя по ссылке https://egov-buryatia.ru/rsbpn/okhota/, а подать заявление – через региональный портал http://rpgu.govrb.ru или обратившись в МФЦ. Ещё один вариант – прийти на личный приём в Бурприроднадзор.

