Деревьями-ампутантами в Улан-Удэ занялась природоохранная прокуратура

В региональном отделении Народного фронта вновь затронули одну из самых наболевших улан-удэнских проблем – так называемую омолаживающую обрезку. Минувшей весной общественники назвали её «опенькованием» и даже запустили в соцсетях флешмоб, призвав жителей бурятской столицы объединиться против такого обращения с деревьями.
Полтора месяца спустя активисты рассказали, что всего на озеленение Улан-Удэ в этом году выделили около 89 миллионов рублей, и шестую часть этой суммы – 15 миллионов – заложили на формовочную обрезку четырёх тысяч деревьев на 35 улицах.
Многие горожане забили тревогу – большинство насаждений, по их мнению, уже превратили в ампутантов, которые «высыхают и не дают ни кислорода, ни тени». «Фронтовики» обратились в природоохранную прокуратуру и попросили проверить, насколько правильно сделали эту самую подрезку.
Никаких нарушений в ведомстве не нашли. Но там выяснили, что погибшие деревья своевременно не убирали. Кроме того, власти не взыскивали ущерб от их незаконного уничтожения.
В комитете городского хозяйства усилили контроль за выдачей порубочных билетов. Елена Коновалова – доцент кафедры лесоводства и лесоустройства Бурятской государственной сельхозакадемии – пояснила: побег можно обрезать наполовину, а максимум – на две трети. А вот топпинг – удаление всей кроны (или, иначе, обезглавливание) – для деревьев очень опасно. Это приводит к поражению различными вредителями и в итоге – к гибели.
- В Улан-Удэ подрезку в разных местах делают разные организации. И потому встаёт вопрос о каком-то централизованном сборе информации, общем контроле за всеми насаждениями – независимо оттого, на какой территории проводятся работы. Нужно, чтобы этим занималась отдельная служба, отдельные люди, – подчеркнула Елена Коновалова.