Учащиеся смогут отдохнуть в летнем лагере соседней страны
Бурятия ведёт переговоры с Монголией о взаимном обмене группами школьников между летними лагерями. Диалог между сторонами ведётся по поручению главы республики.
- В России летний отдых начинается от 21 дня. Если смена короче, то это не считается летним оздоровительным отдыхом. В Монголии смены длятся по 10-12 дней. Эти нюансы нужно согласовывать, чтобы наши ребята съездили по монгольским меркам на две смены, а их на одну нашу, - объяснил министр образования и науки Бурятии Валерий Поздняков.
По информации министерства образования РБ, в планах провести обмен между отдыхающими в летнем лагере из Бурятии и летним лагерем «Найрамдал» в Монголии. В данный момент ведутся переговоры, и ожидается согласие монгольской стороны.
Бурятия хочет обменяться школьниками с Монголией
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