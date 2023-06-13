Бурятия хочет обменяться школьниками с Монголией

Учащиеся смогут отдохнуть в летнем лагере соседней страны



Бурятия ведёт переговоры с Монголией о взаимном обмене группами школьников между летними лагерями. Диалог между сторонами ведётся по поручению главы республики.



- В России летний отдых начинается от 21 дня. Если смена короче, то это не считается летним оздоровительным отдыхом. В Монголии смены длятся по 10-12 дней. Эти нюансы нужно согласовывать, чтобы наши ребята съездили по монгольским меркам на две смены, а их на одну нашу, - объяснил министр образования и науки Бурятии Валерий Поздняков.



По информации министерства образования РБ, в планах провести обмен между отдыхающими в летнем лагере из Бурятии и летним лагерем «Найрамдал» в Монголии. В данный момент ведутся переговоры, и ожидается согласие монгольской стороны.

