В Бурятии совершат молебен Зелёной Таре

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Он пройдёт на территории комплекса Джарун Хашор



18 июня, в 30-й лунный день, завершается священный для буддистов месяц Весак. В этот день в дугане богини Тары на территории комплекса ступы Джарун Хашор в Кижингинском районе Бурятии состоится большой молебен «Ногоон Дара эхын магтаал». Молебен проведут ширээтэ-ламы и ламы Буддийской традиционной Сангхи России под руководством Дид Хамбо-ламы Дагбы Очирова.



Хурал традиционно проходит в четыре этапа:

Первая сессия - с 4:00 до 6:00;

Вторая сессия - с 10:00 до 12:00;

Третья сессия - с 16:00 до 18:00;

Четвертая сессия - с 20:00 до 22:00.



- Вот уже несколько лет жители Кижингинского района во благо всех нас, во благо родной Бурятии, во благо России, совершают уникальное ежедневное служение. По очереди верующие из всех сёл района, по три дня, приезжая группами, непрерывно совершают здесь, в дугане Зелёной Тары, почитание пантеона 21 Тары, - сообщает пресс-секретарь Сангхи России. Инна Шагнаева.



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