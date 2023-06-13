В Прибайкальском нацпарке объяснили присутствие медведей на КБЖД

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Весной и в начале лета на побережье Байкала выходят десятки хозяев тайги



В Иркутской области рассказали о медведях на Кругобайкальской железной дороге (КБЖД). На самые популярные и часто задаваемые вопросы об одном из самых медвежьих мест ответила Татьяна Десятова, научный сотрудник отдела науки ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», биолог-охотовед с полевым опытом более 20 лет. Специализация Татьяны Викторовны — изучение охотничьих видов животных, в том числе крупных хищников, копытных и пушных зверей.



По словам специалиста, протяжённость КБЖД – порядка 90 километров, но за вычетом территорий населённых пунктов, можно говорить о 70 километрах, на которых можно встретить медведей. Ежегодно в мае-июне здесь обитает 25-28 особей. Это ни много, ни мало – медведей на КБЖД ровно столько, сколько позволяет экологическая ёмкость данного участка угодий (площадь пригодных биотопов, наличие корма).



На КБЖД медведей привлекают не поезда и туристы, а открытые юго-восточные склоны гор, которые равно освобождаются от снега и хорошо прогреваются. На этих склонах весной раньше появляется трава, легче раскопать различные корневища, муравьёв и найти другой корм. По мере повсеместного появления растительных кормов, поспевания ягоды и ореха, медведи откочёвывают со склонов и с середины лета встречаются на КБЖД заметно реже.



В среднем в популяции медведей на КБЖД около 40% составляют взрослые одиночные медведи, остальные 60% приходятся на долю самок с медвежатами до 3 лет. Чаще всего посетители КБЖД видят именно самок и молодняк, потому что они занимают нижнюю часть склонов, близко к линии железной дороги. Это объясняется их стремлением избежать встречи со взрослыми самцами, среди которых каннибализм является обычным явлением, и поэтому они представляют для более слабых особей и детёнышей угрозу, куда большую чем поезда и туристы.



Также биолог упомянула о случаях нападения медведей на людей в районе Кругобайкальской железной дороги.



— Последний известный мне случай произошёл 9 мая 1980 когда – тогда медведь напал на туристов, ночевавших в палатке на 91-ом километре КБЖД. Погибла девушка. Замечу: это случилось задолго до создания национального парка (13 февраля 1986 года), что опровергает расхожее мнение о том, что «раньше медведей на КБЖД не было и их развёл нацпарк, - объяснила Татьяна Десятова.



В том случае, если медведь утрачивает страх перед человеком и приходит в населённый пункт, на кого-то нападает, то оформляется разрешение на регулирование численности и зверь подлежит отстрелу. Перевозка на большое расстояние (свыше 200 км) не даёт стопроцентной гарантии, что медведь не вернётся. Кроме этого, «перевоспитать» медведя невозможно: он может выйти в ближайший к нему населённый пункт и снова на кого-нибудь напасть. Стоить также отметить, что появление «вселенца» неминуемо вызовет конфликты с уже обитающими там медведями, в результате которых кто-то из зверей погибнет или будет вынужден искать другой участок обитания.



По мнению охотоведа, среди причин, по которым медведь может напасть на человека, есть такие, как защита детёнышей или добычи, голод в результате травмы или отсутствия корма, испуг (когда медведь был застигнут человеком врасплох). Отдельная категория риска – это прикормленные медведи, те, что хоть раз получили еду из рук человека или нашли корм, имеющий запах человека (например, съели что-то из котелка на туристской стоянке). С этого момента они ассоциируют человека с источником корма и начинают его настойчиво искать.



Чтобы избежать конфликта с медведем, путешествуя по КБЖД, следует ходить по маршруту только в светлое время суток, желательно в компании и обозначать своё присутствие голосом. Для отдыха и ночёвок выбирать хорошо просматриваемые места, лучше вблизи населённых пунктов или турбаз. Ни в коем случае не оставлять в местах стоянок пищевые отходы – всё уносить с собой. Во время ночёвки интенсивно пахнущие продукты нужно хорошо упаковывать, чтобы предотвратить распространение запаха.



- Пару лет назад был случай, когда молодой мужчина пренебрёг этим правилом: разогрел ужин на газовой горелке, поел, лёг спать и был разбужен медведем, который доедал остатки трапезы. Досыпать туристу не пришлось: он взобрался на дерево и позвонил спасателям, которые прибыли на аэролодке и спугнули незваного гостя, - рассказала научный сотрудник.



Если встреча произошла на тропе, что называется, «нос к носу», и медведь не нападает, то ни в коем случае не стоит пытаться убежать, это только спровоцирует медведя на преследование. Специалисты советуют, громко и спокойно разговаривая, поднять вверх руки, куртку или что-то подобное, чтобы зрительно увеличить свои размеры и медленно отступать назад. Также можно бросить между собой и медведем рюкзак или другой предмет, чтобы переключить его внимание.



- А если вы увидели медвежат, то желательно как можно быстрее и незаметнее удалиться. Потому что ваше слишком близкое местоположение по отношению к медвежонку, может быть расценено его мамой как угроза. А если она так посчитает и решит, что дитю грозит опасность — немедленно перейдёт в наступление, - добавила Татьяна Десятова.



Государственные инспекторы в области охраны окружающей среды всегда знают о присутствии и потенциале поведения того или иного зверя. Официальные паспортизированные маршруты регулярно патрулируются, и если какой-то медведь демонстрирует излишнее любопытство или отсутствие страха перед человеком, его «берут на карандаш», следят за перемещениями, применяют легальные средства отпугивания от мест присутствия человека. В сложных ситуациях маршрут могут временно закрыть до момента устранения опасности, сообщает ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».



