За медали поборются лица с ПОДА
В деревне Грановщина Иркутской области с 12 по 16 июня пройдут всероссийские соревнования по конному спорту среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). Спортсмены будут бороться за медали в дисциплине «паралимпийская выездка».
Всероссийские соревнования будут проводиться по международным паралимпийским правилам по программам «Личный приз», «Командный приз» и «КЮР» (свободная композиция под музыку). Открытие турнира состоится 13 июня, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
- На соревнования уже подали заявки спортсмены из Санкт-Петербурга, Ленинградской, Кемеровской, Нижегородской областей, Красноярского края. Иркутскую область на этом престижном турнире будут представлять сильнейшие всадники областной спортивной школы олимпийского резерва «Тамир», - рассказала президент федерации конного спорта области Ольга Тихомирова.
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В Иркутской области состоятся всероссийские соревнования по конному спорту
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