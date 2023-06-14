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В Иркутской области состоятся всероссийские соревнования по конному спорту

В Иркутской области состоятся всероссийские соревнования по конному спорту
Общество,  Фото:pixabay.com
За медали поборются лица с ПОДА

В деревне Грановщина Иркутской области с 12 по 16 июня пройдут всероссийские соревнования по конному спорту среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). Спортсмены будут бороться за медали в дисциплине «паралимпийская выездка».

Всероссийские соревнования будут проводиться по международным паралимпийским правилам по программам «Личный приз», «Командный приз» и «КЮР» (свободная композиция под музыку). Открытие турнира состоится 13 июня, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

- На соревнования уже подали заявки спортсмены из Санкт-Петербурга, Ленинградской, Кемеровской, Нижегородской областей, Красноярского края. Иркутскую область на этом престижном турнире будут представлять сильнейшие всадники областной спортивной школы олимпийского резерва «Тамир», - рассказала президент федерации конного спорта области Ольга Тихомирова.

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