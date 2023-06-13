Стартовал конкурс эскизов для художественного проекта «Комната в городе»
В столице Бурятии объявлен конкурс эскизов для художественного проекта «Комната в городе». В рамках проекта будут изготовлены арт-объекты в виде кубов, расписанных художниками. Их разместят в исторической части Улан-Удэ. Проект направлен на изменение привычного восприятия исторической части города, пробуждение интереса к территории.
Участвовать могут авторы, проживающие в Бурятии. Возрастных ограничений нет. Принять участие можно в составе творческого коллектива или индивидуально.
Проект состоит из нескольких этапов:
1. Конкурс эскизов для художников Бурятии.
2. Отбор 20 эскизов жюри.
3) Роспись кубов. С победившими авторами будет заключён договор на роспись кубов за денежное вознаграждение.
Всего будет построено 5 кубов, у каждого по 4 грани для росписи. Не учитываются верхняя и нижняя грань. Один участник конкурса может предложить неограниченное количество эскизов и впоследствии расписать поверхность нескольких граней куба или даже куб целиком.
Тематика эскизов: авторы должны поделиться в своих произведениях переживаниями понятия «дом». Вопросы для размышлений: «Что меняется во мне, когда я переступаю порог дома?», «Как можно забрать дом с собой?», «Чем наполнен мой дом?».
Для участия в конкурсе эскизов необходимо заполнить форму и приложить к ней эскиз в электронном виде. Срок подачи заявки: до 2 июля.
- Выбранная нами форма кубов поддерживает ассоциацию с помещением дома или комнаты – привычного кубического пространства. Таким образом мы получаем в уличной среде изображения, отождествлённые с понятием дома. Тем самым, символически распространяя понятие дома и на уличную среду. Сверхзадача нашего художественного высказывания, чтобы зритель задумался о городской среде как собственном доме, а дом – это то на что мы можем влиять, - сообщает проект «Старый город».
Возрастное ограничение: 0+.
В Улан-Удэ художники распишут кубы
Общество, Фото:
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