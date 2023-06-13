В Улан-Удэ провели митинг в честь 305-летия российской полиции





В МВД Бурятии прошёл торжественный митинг, посвящённый 305-летию российской полиции. Отметить памятную дату руководство и личный состав, ветераны и почётные гости собрались возле памятника «Подвиг длиною в жизнь». Это Мемориал памяти коллег, погибших при исполнении служебного долга.305 лет назад – 5 июня 1718 года – Петром I была учреждена должность Санкт-Петербургского генерал-полицмейстера – начальника главной полицмейстерской канцелярии. Именно с этой даты идёт отсчёт истории российской полиции как особого учреждения в системе государственных органов.Заместитель министра внутренних дел полковник полиции Евгений Давыдов вручил отличившимся сотрудникам заслуженные награды.После молодые стражи правопорядка принесли присягу. Председатель совета ветеранов МВД Бурятии полковник внутренней службы в отставке Виктор Приеменко, почётный гражданин Бурятии генерал-майор милиции в отставке Иван Калашников пожелали им гордо носить звание полицейского.Данью памяти подвига погибших сотрудников стала минута молчания.