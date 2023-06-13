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В Улан-Удэ провели митинг в честь 305-летия российской полиции

В Улан-Удэ провели митинг в честь 305-летия российской полиции
Общество,  Фото:МВД по Бурятии
На митинге молодые полицейские дали присягу

В МВД Бурятии прошёл торжественный митинг, посвящённый 305-летию российской полиции. Отметить памятную дату руководство и личный состав, ветераны и почётные гости собрались возле памятника «Подвиг длиною в жизнь». Это Мемориал памяти коллег, погибших при исполнении служебного долга.

305 лет назад – 5 июня 1718 года – Петром I была учреждена должность Санкт-Петербургского генерал-полицмейстера – начальника главной полицмейстерской канцелярии. Именно с этой даты идёт отсчёт истории российской полиции как особого учреждения в системе государственных органов.

Заместитель министра внутренних дел полковник полиции Евгений Давыдов вручил отличившимся сотрудникам заслуженные награды.

После молодые стражи правопорядка принесли присягу. Председатель совета ветеранов МВД Бурятии полковник внутренней службы в отставке Виктор Приеменко, почётный гражданин Бурятии генерал-майор милиции в отставке Иван Калашников пожелали им гордо носить звание полицейского.

Данью памяти подвига погибших сотрудников стала минута молчания. 

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