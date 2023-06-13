«Пьяные, что ли, были?»: Улан-удэнцы жалуются в соцсетях на дорожную разметку

Горожане заявили, что её никак не могут ровно нанести на асфальт





На днях в комбинате по благоустройству (КБУ) сообщили, что в Улан-Удэ обновили дорожную разметку на площади в 23 тысячи квадратных метров. С начала мая охватить удалось более 700 пешеходных переходов и осевые линии на 90 участках. В списке – улицы Лимонова, Ботаническая, Ключевская, Бабушкина, Сахьяновой, Жердева, Боевая, Смолина, Шумяцкого, Мокрова, Николая Петрова, Комарова, Блинова, Куйбышева, Борсоева и проспект Автомобилистов.Разметкой теперь ради «экономии бюджетных средств» и «повышения оперативности» занимается КБУ. Комбинат приобрёл для этого две специализированные машины «Шмель» на 11 миллионов 600 тысяч, специальную краску для обновления «зебр» и осевых линий плюс стеклошарики для их отражения в ночное время.Работы ведутся согласно проекту организации дорожного движения при среднесуточной температуре выше +15 градусов и в сухую погоду. Однако жители бурятской столицы их качеством не очень-то довольны. Улан-удэнцы высказались по этому поводу на официальной странице мэрии города во «ВКонтакте».- На улице Кабанская в конце разметку сделали – пьяные что ли были? Неужели ровно только там не получается? – поинтересовались они.В администрации в ответ на это попросили уточнить, о каком именно участке идёт речь и если есть возможность – приложить фото.А ещё людей интересует, когда появится разметка на проспекте 50-летия Октября при спуске на Элеватор.- На этом участке по нечётной полосе дороги будет проводиться ремонт, и разметку нанесут после его окончания, – пояснили в мэрии.Вторую полосу приведут в порядок уже в 2024 году, но там все необходимые обозначения сейчас есть.