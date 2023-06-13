Президент вручил медаль Эдуарду Щербине
Торжественная церемония вручения золотых медалей «Герой Труда Российской Федерации» и государственных премий в области науки и технологий, литературы и искусства, за выдающиеся достижения в гуманитарной, правозащитной и благотворительной деятельности за 2022 год состоялась в День России в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца. Президент России Владимир Путин вручил медаль горнорабочему очистного забоя подземного рудника №1 Приаргунского горно-химического объединения Эдуарду Щербине.
- Тяжёлому, порой опасному, но очень нужному для страны делу посвятил себя Эдуард Алексеевич Щербина. Шахтёр, горнорабочий, он более 25 лет трудится в Забайкалье, на одном из крупнейших уранодобывающих предприятий в мире – Приаргунском производственном объединении, добивается высоких показателей и передаёт свой опыт молодым горнякам, - отметил глава государства.
Эдуард Щербина поблагодарил за высокую награду. По окончании торжественной церемонии президент кратко пообщался с лауреатами государственных премий и Героями Труда Российской Федерации.
Напомним, свою трудовую деятельность забайкалец начал ещё в 90-х годах, тогда он начал работать токарем в механосборочном цехе. В 2018 году Эдуард Щербина был удостоен звания «Заслуженный шахтёр России». В 2021 и 2022 годах профсоюз горняков наградил его «Профсоюзным Оскаром». В 2020 году встречался с Владимиром Путиным, тогда забайкалец подарил президенту образ шахтёра прошлого века. Об этом сообщает Забайкальский центр социально значимой информации.
Забайкальский шахтёр стал Героем Труда
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