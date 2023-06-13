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В Бурятии нерпы оккупировали последние льдины на Байкале

В Бурятии нерпы оккупировали последние льдины на Байкале
Общество,  Фото:ФГБУ "Заповедное Подлеморье"
Они вовсю нежатся под июньским солнышком

В ФГБУ «Заповедное Подлеморье» рассказали, что к Баргузинскому заповеднику с севера неожиданно пригнало льдины – судя по всему, последние.

- Мощные поля зимних торошений промерзают на большую глубину и в период распаления ледового покрова Байкала сохраняются довольно долго, – отмечает участковый госинспектор ФГБУ Юрий Гороховский. – Закончилась уже первая декада июня, а эти льды продолжают дрейфовать по морю, повинуясь воле байкальских ветров и течений.

На льдинах не протолкнуться от «пассажиров» – байкальских тюленей.

- Нерпы в восторге от этих льдов. Есть возможность безмятежно лежать на них, подставляя свои лоснящиеся бока под тёплые лучи солнца и предоставляя возможность успешно завершиться процессу линьки, – подчёркивает госинспектор. – Захотелось есть – свалился в воду, пособирал голомянок, бычков длиннокрылок и желтокрылок, благо льды плывут далеко от берега и над большими глубинами, где этих рыбок очень много.

После нерпочки – а их там немало – обратно забираются на свои «шезлонги».

- Животных тысячи. Видимо, значительная часть северной популяции пустилась в эпическое путешествие по Байкалу на юг, в сторону архипелага Ушканьи острова, где они на лето найдут надёжный приют в границах Забайкальского национального парка, – заключил Юрий Гороховский.
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