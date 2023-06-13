Мультимедийный портал связал Иркутск и регионы России

Общество, Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

В центральном сквере пройдут прямые включения с международного экономического форума



Мультимедийный портал установили в сквере имени Кирова в Иркутске. Интерактивная инсталляция, приуроченная к празднованию Дня России, будет работать с 10 по 18 июня. С помощью портала любой прохожий в столице области сможет в режиме реального времени пообщаться с жителями девяти российских городов.



Видеосвязь соединит Иркутск с Москвой, Санкт-Петербургом, Дербентом, Нижним Новгородом, Самарой, Ставрополем, Хабаровском, Челябинском и Якутском. Порталы установлены в знаковых местах каждого города рядом с достопримечательностями, что позволит собеседникам сразу определить, с жителем какого региона они связались.



Экраны работают в круглосуточном режиме, а города на них – поочерёдно меняются. Около порталов, в том числе в Иркутске, проводят различные мероприятия. Среди них: совместный танцевальный флешмоб «Мы – единое целое» школьников Иркутска и Челябинска в формате телемоста; чтение актёрами отрывков литературных произведений; исполнение песен «Ветер над Иркутском» и «Хыныстын ыры» (Песнь Любви); традиционные сибирские танцы. 16 июня состоятся прямые включения с Петербургского международного экономического форума с участием губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.



Помимо трансляции эфиров из других городов, порталы предложат собеседникам совместные активности. Во время разговора на экране будут появляться маскоты, которые помогут участникам разговора станцевать, отправить друг другу стикеры и примерить маски. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.



