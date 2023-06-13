Всего будет отремонтировано 21 почтовое отделение
В этом году в Бурятии планируется отремонтировать 21 отделение почтовой связи. Модернизация затронет 11 районов, сообщили в минтрансе республики.
- Кроме ремонта зданий, будет расширен функционал «Почты России», чтобы её сотрудники могли оказывать жителям маленьких городов и сёл необходимые им услуги. Уже сейчас почтальон осуществляет доставку не только прессы и писем, но также приносит пенсию, продукты, медикаменты и товары, - заявил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.
В этом году модернизация почтовых отделений пройдёт: в селе Уро Баргузинского района, в сёлах Елань и Новосретенка Бичурского района, в улусе Дырестуй в Дждинском районе, в улусе Дутулур в Закамне, в сёлах Новая Брянь и Усть-Брянь Заиграевского района, а также в селе Сотниково.
Кроме того, будут отремонтированы почтовые пункты в Кабанском (сёла Большое Колесово, Байкало-Кудара, Шергино), Кяхтинском (сёла Кудара-Сомон, Большая Кудара, Усть-Киран), Мухоршибирском (сёла Шаралдай, Харашибирь, Мухоршибирь, Никольск), Прибайкальском (посёлки Таловка и Турунтаево), и в Тарбагатайском (село Десятниково) районах.
В прошлом году в Бурятии было модернизировано четыре отделения, в том числе три отремонтировано, и здание ещё одного почтового отделения возведено из быстровозводимых конструкций.
В 11 районах Бурятии отремонтируют почтовые отделения
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