В городе промыли почти 1000 метров канализации
В МУП «Водоканал» опубликовали еженедельную сводку об авариях на сетях в столице Бурятии – с 5 по 11 июня включительно. За это время сотрудники предприятия устранили 11 повреждений и устранили 30 канализационных засоров. Неделей ранее их было 40.
В Улан-Удэ также промыли восемь участков канализации протяжённостью 914 метров. Плановая проверка пожарных гидрантов завершилась в городе на прошлой неделе – всего специалисты проинспектировали 1562.
За неделю в Улан-Удэ устранили три десятка засоров
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