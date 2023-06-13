За неделю в Улан-Удэ устранили три десятка засоров

В городе промыли почти 1000 метров канализации



В МУП «Водоканал» опубликовали еженедельную сводку об авариях на сетях в столице Бурятии – с 5 по 11 июня включительно. За это время сотрудники предприятия устранили 11 повреждений и устранили 30 канализационных засоров. Неделей ранее их было 40.



В Улан-Удэ также промыли восемь участков канализации протяжённостью 914 метров. Плановая проверка пожарных гидрантов завершилась в городе на прошлой неделе – всего специалисты проинспектировали 1562.