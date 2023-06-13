В Бурятии простились с погибшим на СВО добровольцем

Юрию Жарникову было всего 35 лет



На минувших выходных в Селенгинском районе Бурятии проводили в последний путь 35-летнего Юрия Жарникова, чья жизнь оборвалась во время специальной военной операции. Он погиб под Артёмовском 24 апреля, сообщается в районной группе «Селенга-инфо.24/7»



Юрий Анатольевич родился в Гусиноозёрске 29 декабря 1987 года и учился в местной школе № 6. После её окончания выучился на столяра и тепловика.



В ноябре 2022-го он отправился на СВО добровольцем, вступив в ряды штурмового отряда. «Юрий оставил память о себе как молодой, энергичный и отважный человек. Искренние соболезнования родным и близким погибшего», – отмечает «Селенга-инфо.24/7».

