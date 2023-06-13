В прибрежном районе Бурятии закроется паром

Всего в Бурятии четыре таких переправы – Татауровская через Селенгу на региональной трассе Татаурово – Острог и Лесовозная через эту же реку. Обе находятся в Прибайкальском районе. Ещё одна – Усть-Чикойская через реку Чикой на автодороге «Стрелка – Подлопатки» – расположена в Селенгинском. А четвёртая – Усть-Муйская – на реке Муя.



В среду, 14 июня, в Прибайкальском районе Бурятии не будет функционировать Татауровская паромная переправа. Причина тому – профилактические работы, которые решили проводить регулярно.- 14-го числа каждого месяца паром будет закрываться для проведения технических работ, – сообщили в местной группе «Прибайкалье-инфо.24/7» со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу.