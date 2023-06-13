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Бурятский праздник «Сурхарбан» провели в Подольске

Бурятский праздник «Сурхарбан» провели в Подольске
Общество, 
Праздник посетили более тысячи человек

В городе Подольск Московской области провели культурно-спортивный праздник «Сурхарбан-2023». Мероприятие, организованное бурятским землячеством, посетили более тысячи человек.

Праздник провели в ФСК «Заречье» и приурочили к 100-летию образования Республики Бурятия и Дню России.

Участников приветствовал председатель общества бурятской культуры «Уряал» Батор Дугаров.

- Народный праздник Сурхарбан — это любимый праздник бурят. На него собираются земляки и болеют за участников соревнований по традиционным национальным видам спорта: стрельбе из лука, национальной борьбе бухэ-барилдаан, игре в кости или шагай наадан, разбиванию руками хребтовой кости крупного рогатого скота или бухэ барилдаан, - цитирует его телеканал «360».


Всего в турнире приняли участие более 200 спортсменов из Москвы, Подмосковья и Улан-Удэ. Кроме национальных видов спорта, участники боролись за победу в мини-футболе, волейболе и перетягивании каната. Для детей организаторы подготовили весёлые старты.

На мероприятие приехали также бойцы СВО, которые сейчас находятся на лечении в госпиталях Москвы и Московской области.
Сурхарбан

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