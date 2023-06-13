Кяхтинский район Бурятии отметил вековой юбилей: фоторепортаж

Там устроили сразу три концерта и выставку-презентацию под открытым небом. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
В воскресенье, 11 июня, приграничный Кяхтинский район отметил сто лет со дня своего образования. Вековой юбилей прошёл с размахом – в честь круглой даты для местных жителей и гостей мероприятия подготовили обширную праздничную программу.
Началось мероприятие с чествования героев специальной военной операции. В сквере имени Героя России Дмитрия Фаршинёва к его бюсту возложили цветы.
Главное музыкально-театрализованное представление открыло шествие поселений. После наградили передовиков производства и самых активных жителей, которые своими делами и стараниями развивают родной район.
Местные творческие коллективы показали весь его путь за последнее столетие, всё разнообразие культуры и традиций народов, населяющих кяхтинскую землю.
- Кяхтинский район вместе со всей республикой празднует своё столетие. Он был одним из первых в составе Бурят-Монгольской АССР. Район особенный – приграничный. Здесь проходит основной грузовой и пассажирский трафик сообщения с Монголией. И эта пограничная специфика имеет свои исторические корни. Кяхта – столица чайного пути, основа нашего взаимодействия с Монголией, – подчеркнул глава республики Алексей Цыденов.
Он особо отметил вклад муниципального образования в вопросы защиты интересов страны на каждом историческом этапе.
- Это центр сильных людей. Сегодня 37-ая отдельная гвардейская мотострелковая бригада в рамках специальной военной операции героически защищает нашу родину. Ребята очень достойно себя показывают. Президент нашему парню в госпитале напрямую позвонил и поблагодарил за стойкость и мужество. Это особенный район, здесь особенные люди. Хочу поздравить всех кяхтинцев со столетием и пожелать, чтобы район, вся наша республика развивались и уверенно двигались вперёд, несмотря ни на какие воздействия злых сил. Мы справимся со всем. У нас такие люди, что по-другому не получится, – заявил глава Бурятии.
На празднике каждое поселение представило свои бренды. Гости смогли познакомиться с их историей и традиционной кухней, посетив развернувшуюся под открытым небом выставку-презентацию.
- Каждое поселение – а их 17 в нашем районе – славится своими достижения и успехами, а главное, тружениками, которые здесь живут и работают. В 2027 году Кяхте исполнится 300 лет, а сегодня район отмечает столетие. У нас много достижений в разных сферах экономики. И наши бренды – кяхтинский чай, дорожно-логистический терминал «Наушки» – узнаваемы. Мы празднуем юбилей, основываясь на достижениях, истории и, имея такую основу, смотрим в будущее смело, – рассказал исполняющий обязанности главы МО Евгений Цыренов.
Жителям района подарили сразу три праздничных концерта – музыкально-театрализованное представление, выступление творческих коллективов из Улан-Удэ и номера от победителей районного смотра-конкурса. А ещё муниципальное образование получило миллион рублей от правительства Бурятии и Народного Хурала. На что его потратить – решат сами жители.
Кяхтинский район Бурятии отметил вековой юбилей: фоторепортаж
Общество, Фото:
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