Участник СВО из Бурятии подарил землякам песню на День России



Прямо в центре Улан-Удэ 30 школьникам, отличившимся в учёбе, спорте, общественной и волонтёрской работе, вручили их первые паспорта. С праздником Бурятию поздравил зампред правительства РБ Иван Альхеев.



- Мы должны помнить и гордо нести память о своих героях, которые на разных этапах исторического пути показывали миру нашу непобедимость. Как в годы Великой Отечественной войны, как в наши дни, – подчеркнул Альхеев. – Наша история в надёжных руках, когда есть подрастающее поколение, знающее летопись родной республики, героев, которые на полях сражений и в тылу ковали легендарную победу. Сегодня мы вручаем главный документ каждого человека – паспорт Российской Федерации ребятам, которые, несмотря на юный возраст, уже создают опору для будущих побед страны.

В понедельник, 12 июня, Бурятия вместе со всей страной отметила День России – один из самых молодых государственных праздников. В честь него в столице республики провели ряд тематических мероприятий. А в центре города, на площади Советов, состоялся концерт под названием «Я – Россия» (0+).Перед гостями и жителями Улан-Удэ выступили известные коллективы и звёзды бурятской эстрады – мужская труппа театра «Забава», группы «Лэйкерс» и «Третий регион», Чингис Раднаев, Тимур Болотов, Евгения Рейзвих и Елена Шашина.Незрячий музыкант Алексей Асхадуллин представил зрителям свою авторскую композицию «Посвящение Алдару Цыденжапову» А участник специальной военной операции Андрей Казаченко сделал подарок землякам, исполнив песню «Живи, Россия моя!».- На полях реальных сражений по-другому воспринимается слово «родина». За тобой всё то, чем ты дорожишь – семья, родные, друзья. И родина – это не только территория, земля, а, прежде всего, люди, которые придают смысл жизни. И, конечно, они заслуживают твоей защиты, – отметил Андрей Казаченко.