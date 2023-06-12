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Участник СВО из Бурятии подарил землякам песню на День России

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Андрей Казаченко исполнил её на главной площади Улан-Удэ. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с праздника

В понедельник, 12 июня, Бурятия вместе со всей страной отметила День России – один из самых молодых государственных праздников. В честь него в столице республики провели ряд тематических мероприятий. А в центре города, на площади Советов, состоялся концерт под названием «Я – Россия» (0+).

Перед гостями и жителями Улан-Удэ выступили известные коллективы и звёзды бурятской эстрады – мужская труппа театра «Забава», группы «Лэйкерс» и «Третий регион», Чингис Раднаев, Тимур Болотов, Евгения Рейзвих и Елена Шашина.

Незрячий музыкант Алексей Асхадуллин представил зрителям свою авторскую композицию «Посвящение Алдару Цыденжапову» А участник специальной военной операции Андрей Казаченко сделал подарок землякам, исполнив песню «Живи, Россия моя!». 

- На полях реальных сражений по-другому воспринимается слово «родина». За тобой всё то, чем ты дорожишь – семья, родные, друзья. И родина – это не только территория, земля, а, прежде всего, люди, которые придают смысл жизни. И, конечно, они заслуживают твоей защиты, – отметил Андрей Казаченко.
 
Прямо в центре Улан-Удэ 30 школьникам, отличившимся в учёбе, спорте, общественной и волонтёрской работе, вручили их первые паспорта. С праздником Бурятию поздравил зампред правительства РБ Иван Альхеев.

- Мы должны помнить и гордо нести память о своих героях, которые на разных этапах исторического пути показывали миру нашу непобедимость. Как в годы Великой Отечественной войны, как в наши дни, – подчеркнул Альхеев. – Наша история в надёжных руках, когда есть подрастающее поколение, знающее летопись родной республики, героев, которые на полях сражений и в тылу ковали легендарную победу. Сегодня мы вручаем главный документ каждого человека – паспорт Российской Федерации ребятам, которые, несмотря на юный возраст, уже создают опору для будущих побед страны. 
день России праздник

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