Жительница Бурятии получила диплом за участие в шоу «Звезда»

Минувшей весной уроженка Заиграевского района Бурятии Анжелика Киселёва попала на вокальный конкурс «Звезда-2023» (возрастное ограничение – 6+), объединивший талантливых исполнителей из всех регионов страны. Отбор на шоу на телеканале «Звезда» девушка прошла ещё осенью.
- Это первый в моей жизни телевизионный проект. И, если честно, оказаться среди участников для меня – уже победа. Огромная радость и, конечно же, ответственность – представлять свою республику на конкурсе такого масштаба, – писала Анжелика в соцсетях.
Выпуск нового сезона «Звезды» с участием нашей землячки показали на федеральном канале 15 апреля. Выйдя на сцену, она исполнила хит «Не оставляй меня, любимый» группы «Виа Гра». Выступление жюри оценило на 60 баллов из 100.
Дальнейшее участие жительницы Бурятии в проекте зависело от итогов зрительского голосования. Оно проходило на сайте «зазвезду.рф» и продолжалось ровно сутки после выхода программы в эфир.
К сожалению, голоса земляков Анжелику не спасли. Зрители отдали предпочтение представительнице Калмыкии Эльгене Цереновой. Однако Киселёву отметили за участие в проекте – она получила диплом за подписью режиссёра, сценариста, продюсера и журналиста, президента медиахолдинга «Красная звезда» Алексея Пиманова и известного композитора и народного артиста РФ Максима Дунаевского, заседавшего в жюри.
Организаторы отметили: исполнительница из Бурятии не только продемонстрировала свой уникальный музыкальный талант, но и достойно представила родной край. Ей пожелали вдохновения, признания и творческих успехов.
Растроганная Анжелика опубликовала фото диплома в соцсетях.
- Спасибо всем-всем-всем замечательным людям, которые дарят сказку в виде проекта «Звезда». Мир в котором нет зависти и злости. Мой мир. Самая главная и нужная для меня награда – от настоящих людей, – отметила она.