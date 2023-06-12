12 июня

11 июня

Популярное

Жительница Бурятии получила диплом за участие в шоу «Звезда»

Жительница Бурятии получила диплом за участие в шоу «Звезда»
Общество,  Фото:скриншот c видео в группе vk.com/newstartv
Анжелика Киселёва назвала его наградой «от настоящих людей»

Минувшей весной уроженка Заиграевского района Бурятии Анжелика Киселёва попала на вокальный конкурс «Звезда-2023» (возрастное ограничение – 6+), объединивший талантливых исполнителей из всех регионов страны. Отбор на шоу на телеканале «Звезда» девушка прошла ещё осенью.

- Это первый в моей жизни телевизионный проект. И, если честно, оказаться среди участников для меня – уже победа. Огромная радость и, конечно же, ответственность – представлять свою республику на конкурсе такого масштаба, – писала Анжелика в соцсетях.

Выпуск нового сезона «Звезды» с участием нашей землячки показали на федеральном канале 15 апреля. Выйдя на сцену, она исполнила хит «Не оставляй меня, любимый» группы «Виа Гра». Выступление жюри оценило на 60 баллов из 100.

Дальнейшее участие жительницы Бурятии в проекте зависело от итогов зрительского голосования. Оно проходило на сайте «зазвезду.рф» и продолжалось ровно сутки после выхода программы в эфир.

К сожалению, голоса земляков Анжелику не спасли. Зрители отдали предпочтение представительнице Калмыкии Эльгене Цереновой. Однако Киселёву отметили за участие в проекте – она получила диплом за подписью режиссёра, сценариста, продюсера и журналиста, президента медиахолдинга «Красная звезда» Алексея Пиманова и известного композитора и народного артиста РФ Максима Дунаевского, заседавшего в жюри.

Организаторы отметили: исполнительница из Бурятии не только продемонстрировала свой уникальный музыкальный талант, но и достойно представила родной край. Ей пожелали вдохновения, признания и творческих успехов.


Растроганная Анжелика опубликовала фото диплома в соцсетях.

- Спасибо всем-всем-всем замечательным людям, которые дарят сказку в виде проекта «Звезда». Мир в котором нет зависти и злости. Мой мир. Самая главная и нужная для меня награда – от настоящих людей, – отметила она.
телевидение музыка шоу

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

«Возник риск умереть»: Путешественник из Бурятии рассказал, как штурмовал вершину Эвереста
«Возник риск умереть»: Путешественник из Бурятии рассказал, как штурмовал вершину Эвереста
Общество, 12.06.2023
В день его восхождения на Джомолунгму три человека погибли и пропали без вести
В Бурятии ищут хозяина телёнка со сломанной ногой
В Бурятии ищут хозяина телёнка со сломанной ногой
Общество, 12.06.2023
Пострадавшее животное обнаружили под скалами 
Супруги из Бурятии отметили золотую свадьбу
Супруги из Бурятии отметили золотую свадьбу
Общество, 12.06.2023
Они прожили вместе уже полвека
Большинство жителей Улан-Удэ выступили против сбора биометрии
Большинство жителей Улан-Удэ выступили против сбора биометрии
Общество, 12.06.2023
От мужчин такие данные требуют вдвое чаще, чем от женщин
Оперная певица из Бурятии стала заслуженной артисткой России
Оперная певица из Бурятии стала заслуженной артисткой России
Общество, 12.06.2023
Высокое звание Билигме Ринчиновой присвоил Владимир Путин
Бурятские шаманы объяснили, как впадают в транс
Бурятские шаманы объяснили, как впадают в транс
Общество, 12.06.2023
Они рассказали, что в этот момент происходит и с находящимися рядом людьми
В Бурятии компания забросила благоустройство детских площадок
В Бурятии компания забросила благоустройство детских площадок
Общество, 12.06.2023
Из-за этого ООО попало в «чёрный» список УФАС
Жителей района Бурятии призвали не мусорить в сакральных местах
Жителей района Бурятии призвали не мусорить в сакральных местах
Общество, 12.06.2023
Там оставляют горы отходов и пустые бутылки 
В магазинах и на рынках в Улан-Удэ нашли массовые нарушения
В магазинах и на рынках в Улан-Удэ нашли массовые нарушения
Общество, 12.06.2023
Теперь владельцам торговых точек грозят штрафы
Бурятию накроют дожди и грозы
Бурятию накроют дожди и грозы
Общество, 12.06.2023
При этом в республике сохранится сильная жара
В селе Бурятии на 15 с лишним миллионов обновят культурный центр
В селе Бурятии на 15 с лишним миллионов обновят культурный центр
Общество, 12.06.2023
Его ремонт должен завершиться в конце июня

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^