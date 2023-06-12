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Юбилейную монету к столетию Бурятии продают в Интернете за пять тысяч

Юбилейную монету к столетию Бурятии продают в Интернете за пять тысяч
Общество,  Фото:Центробанк России
Она изготовлена из серебра 925-ой пробы

Совсем недавно Бурятия отметила свой вековой юбилей – 30 мая исполнилось ровно сто лет со дня образования Бурят-Монгольской АССР, которая в 1958-ом стала Бурятской АССР, а потом – Республикой Бурятия.

В честь этого события Центробанк России ещё в мае выпустил в обращение памятную монету «100-летие образования Республики Бурятия» серии «Исторические события» номиналом в три рубля и тиражом три тысячи штук.
 
Изготовлены все монеты из серебра 925-ой пробы. Диаметр каждой – 39 миллиметров, масса – 31,1 гр, рассказали ранее на официальном сайте регулятора.

Кстати, если кому-то попадётся такая, ей можно спокойно расплатиться в магазине или в транспорте. А некоторые счастливые обладатели новых монет вовсю продают их в Интернете. Один из жителей бурятской столицы, к примеру, просит 5 тысяч рублей – почти в 1667 раз больше номинальной стоимости. Правда, сертификат подлинности прилагается.
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