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В Бурятии ищут хозяина телёнка со сломанной ногой

В Бурятии ищут хозяина телёнка со сломанной ногой
Общество,  Фото:«Закамна-инфо.24/7»
Пострадавшее животное обнаружили под скалами

Этот инцидент произошёл в Закаменском районе. Накануне в местной группе «Закамна-инфо.24/7» разместили фото телёнка, получившего травму. Одинокое животное засняли на камеру оказавшиеся поблизости люди.
 
- Видимо, передняя правая нога сломана. Других коров нет. Это у села Цакир, под скалами – получается, под беседкой на Халзане, на берегу Джиды, – рассказали очевидцы.

По их словам, телёнку где-то неделя или даже меньше. «Траву ест, но выбраться не может», – цитирует местных жителей «Закамна-инфо.24/7».
животные

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