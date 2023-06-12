В Бурятии ищут хозяина телёнка со сломанной ногой



- Видимо, передняя правая нога сломана. Других коров нет. Это у села Цакир, под скалами – получается, под беседкой на Халзане, на берегу Джиды, – рассказали очевидцы.



По их словам, телёнку где-то неделя или даже меньше. «Траву ест, но выбраться не может», – цитирует местных жителей «Закамна-инфо.24/7».



Этот инцидент произошёл в Закаменском районе. Накануне в местной группе «Закамна-инфо.24/7» разместили фото телёнка, получившего травму. Одинокое животное засняли на камеру оказавшиеся поблизости люди.