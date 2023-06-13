В Бурятии пообещали ливни и грозы

Жара в республике пойдёт на спад



Во вторник, 13 июня, в Бурятии ожидается переменная облачность. В некоторых районах обещают кратковременные дожди c грозами, а по средней части Прибайкалья – ливни.



Днём по республике – от +20 до +25, местами – от +11 до +16 градусов. Ветер северо-западный, 4-9 м/с с порывами до 15-18 м/с.



В Улан-Удэ пройдёт небольшой кратковременный дождь. Воздух в столице прогреется до +21, +23. Ветер северо-западный, 5-10 м/с с порывами до 15-17 м/с.

