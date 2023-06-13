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В Бурятии пообещали ливни и грозы

В Бурятии пообещали ливни и грозы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Жара в республике пойдёт на спад

Во вторник, 13 июня, в Бурятии ожидается переменная облачность. В некоторых районах обещают кратковременные дожди c грозами, а по средней части Прибайкалья – ливни.

Днём по республике – от +20 до +25, местами – от +11 до +16 градусов. Ветер северо-западный, 4-9 м/с с порывами до 15-18 м/с.

В Улан-Удэ пройдёт небольшой кратковременный дождь. Воздух в столице прогреется до +21, +23. Ветер северо-западный, 5-10 м/с с порывами до 15-17 м/с.
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