Большинство жителей Улан-Удэ выступили против сбора биометрии



С 1 июня все желающие имеют право отказаться от сбора биометрических персональных данных. Сделать это можно в многофункциональном центре (МФЦ), оставив там соответствующее письменное заявление, а отозвать ранее данное согласие – через сайт Госуслуг. Соответствующее постановление российского правительства вышло в середине марта.



Табу на принудительный сбор биометрии Госдума одобрила ещё в декабре. Речь в том числе о запрете на дискриминацию людей, отказавшихся передавать такие данные (не связанные с выдачей загранпаспортов и виз).

Те же, кто их предоставит, получат возможность оплачивать при помощи биометрии небольшие покупки и, к примеру, проезд в общественном транспорте при помощи биометрии.





Специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» решили выяснить, как к этому относятся жители бурятской столицы. Оказалось, что только 12% наших земляков получали подобные предложения, а согласие дал лишь один из трёх опрошенных (34%).



Улан-удэнцы, выступающие «за», объясняют это соображениями безопасности («Это дополнительная степень защиты для банка»), а также желанием в ближайшем будущем пользоваться всеми преимуществами современных технологий.



Каждый второй (49%) отказался. По мнению противников сбора биометрии, сохранность информации никто не гарантирует, а вот её утечка может создать серьёзные проблемы. Еще 17% пока думают над ответом.



С запросами на сдачу биометрических данных мужчины сталкиваются почти вдвое чаще женщин (17% против 9% соответственно). Впрочем, и противятся подобным предложениям представители сильного пола чаще (60% и 45%).



Размещать такие сведения должны в единой биометрической системе (ЕБС).



- С помощью ЕБС будут идентифицировать физических лиц при их проходе на территории некоторых организаций – например, предприятия оборонно-промышленного комплекса или субъекты критической инфраструктуры. По общему правилу обработка биометрических персональных данных вне ЕБС запрещена, – пояснили ранее на официальном сайте Госдумы.



Глава думского комитета по информполитке Александр Хинштейн заявлял: это необходимо, «чтобы упорядочить процессы, связанные с внедрением биометрической аутентификации», которые сейчас носят абсолютно бессистемный характер. «До тех пор, пока миллионы таких персональных данных будут находиться в руках коммерческих структур, государство не сможет гарантировать их защищённость, – пояснял народный избранник.