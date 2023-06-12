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Оперная певица из Бурятии стала заслуженной артисткой России

Оперная певица из Бурятии стала заслуженной артисткой России
Общество,  Фото:пресс-служба БГАТОиБ
Высокое звание Билигме Ринчиновой присвоил Владимир Путин

Ведущая солистка оперной труппы Бурятского театра оперы и балета Билигма Ринчинова получила звание заслуженной артистки России. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Нашу землячку отметили за вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.

В День России, 12 июня, Ринчинову наградили первый зампред правительства Бурятии Всеволод Мухин и спикер Народного Хурала Владимир Павлов, сообщили в пресс-службе БГАТОиБ. Поздравила талантливую певицу и министр культуры республики Соелма Дагаева.

- Мы гордимся нашей талантливой оперной певицей, которая исполняет более 40 ведущих партий мирового и отечественного репертуара. Ни одно масштабное культурное мероприятие или гастроли не обходятся без участия Билигмы Ринчиновой. Она в числе первых выезжала в зону СВО в составе концертных бригад, чтобы поддержать наших ребят. Её знают и любят во всех уголках нашей республики и далеко за её пределами. Браво! – отметила глава Минкульта.

Билигма Ринчинова посвятила свою жизнь служению высокому искусству. Она выступает на сцене оперного театра более 20 лет. В репертуаре артистки есть и русские романсы, и бурятские песни, и камерные произведения. Она не раз достойно представляла малую родину на международных и российских конкурсах, гастролировала по стране и за рубежом и дважды становилась номинантом российской музыкальной национальной премии «Онегин».
 
Кстати, 12 июня у дочки новоиспечённой заслуженной артистки России – день рождения.

- И сегодня мне вручают звание. Очень горда, что мой труд так высоко оценили.. Хочу сказать слова благодарности родителям, которые дали мне образование, воспитание и всегда верили в меня. Благодарю своих педагогов, без которых я не состоялась бы как оперная певица. Это, прежде всего, народная артистка РСФСР Надежда Петровна Казакова и мой второй педагог – Татьяна Бадмажаповна Шойдагбаева, заслуженная артистка России. Отдельно хочется поблагодарить руководство театра, особенно нашего художественного руководителя Владимира Алексеевича Рылова, благодаря которому мой репертуар значительно расширился, – отметила Билигма Ринчинова.
 
После награждения оперная звезда порадовала всех присутствующих своим выступлением и исполнила песню композитора Анатолия Андреева «По законам земли родной» на бурятском языке.
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