Оперная певица из Бурятии стала заслуженной артисткой России



Ведущая солистка оперной труппы Бурятского театра оперы и балета Билигма Ринчинова получила звание заслуженной артистки России. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Нашу землячку отметили за вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.



В День России, 12 июня, Ринчинову наградили первый зампред правительства Бурятии Всеволод Мухин и спикер Народного Хурала Владимир Павлов, сообщили в пресс-службе БГАТОиБ. Поздравила талантливую певицу и министр культуры республики Соелма Дагаева.



- Мы гордимся нашей талантливой оперной певицей, которая исполняет более 40 ведущих партий мирового и отечественного репертуара. Ни одно масштабное культурное мероприятие или гастроли не обходятся без участия Билигмы Ринчиновой. Она в числе первых выезжала в зону СВО в составе концертных бригад, чтобы поддержать наших ребят. Её знают и любят во всех уголках нашей республики и далеко за её пределами. Браво! – отметила глава Минкульта.



Билигма Ринчинова посвятила свою жизнь служению высокому искусству. Она выступает на сцене оперного театра более 20 лет. В репертуаре артистки есть и русские романсы, и бурятские песни, и камерные произведения. Она не раз достойно представляла малую родину на международных и российских конкурсах, гастролировала по стране и за рубежом и дважды становилась номинантом российской музыкальной национальной премии «Онегин».



Кстати, 12 июня у дочки новоиспечённой заслуженной артистки России – день рождения.



- И сегодня мне вручают звание. Очень горда, что мой труд так высоко оценили.. Хочу сказать слова благодарности родителям, которые дали мне образование, воспитание и всегда верили в меня. Благодарю своих педагогов, без которых я не состоялась бы как оперная певица. Это, прежде всего, народная артистка РСФСР Надежда Петровна Казакова и мой второй педагог – Татьяна Бадмажаповна Шойдагбаева, заслуженная артистка России. Отдельно хочется поблагодарить руководство театра, особенно нашего художественного руководителя Владимира Алексеевича Рылова, благодаря которому мой репертуар значительно расширился, – отметила Билигма Ринчинова.



После награждения оперная звезда порадовала всех присутствующих своим выступлением и исполнила песню композитора Анатолия Андреева «По законам земли родной» на бурятском языке.