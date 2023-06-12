Жителей района Бурятии призвали не мусорить в сакральных местах



В Джидинском районе запустили экоакцию под названием «За чистую Джиду» (возрастное ограничение – 0+), которую инициировал глава муниципального образования Валерий Шагжитаров. На днях он обратился к местным жителям и приезжим с просьбой не мусорить на природе, в том числе – в сакральных местах.



- Уважаемые земляки-джидинцы – и не только джидинцы. Мы живём на прекрасной земле и летом всегда посещаем святые места и места силы, – приводят обращение Шагжитарова в районной группе «Джида-инфо 24/7». – Приходим молиться туда, где молились наши предки. Иногда очень обидно, когда видишь там горы мусора и бутылок.



Глава района призвал жителей республики не оставлять там мусор, а ещё лучше – собрать больше отходов и увезти с собой, если есть такая возможность.



- Это будет большой плюс к вашей карме. Очищая такие места, вы будете очищать свою душу и дорогу себе и своим близким, – заключил Валерий Шагжитаров.

