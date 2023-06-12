12 июня

11 июня

Популярное

В Бурятии начался мор насекомых, атаковавших Гусиное озеро

В Бурятии начался мор насекомых, атаковавших Гусиное озеро
Общество,  Фото: telegram-канал «Весь Гусиноозёрск»
В этом году их было необычайно много

Неделю назад в telegram-канале «Весь Гусиноозёрск» разместили видео, снятое на берегу озера Гусиное в Селенгинском районе. На нём – полчища насекомых, кружащих прямо над водой. «Что сейчас творится на Гусином озере. Не хотелось бы там оказаться», – говорилось в комментарии к записи.

Кадрами, сделанными в популярном в Бурятии месте отдыха, поделились и в канале «Весь Улан-Удэ» в Telegram. Огромные рои запечатлели уже из окна машины, подальше от воды. Авторы записи обратили внимание, что небо над озером даже почернело. «Это всё эти комары», – заявили они.

Интернет-пользователи писали: на кадрах – байкальский ручейник или, как его ещё называют – липочан. «На Байкале его тоже много в это именно время. Несколько дней – и он исчезнет», – отметила одна из подписчиц telegram-канала «Весь Гусиноозёрск».
 
По другой версии, на озере летала «рыбная мошкара». А ещё этих насекомых называют комары-дергуны, или хирономиды. По словам очевидцев, от насекомых стоял очень сильный гул и к тому же они лезли в глаза и лицо.

Местные жители говорят: такое нашествие на Гусинке наблюдается каждый год. Мошкара плотным слоем облепила дома, надворные постройки, грядки и деревья. А несколько дней спустя, после сезона размножения, началась её массовая гибель.
 
- Мошкара, которая всю неделю будоражила жителей прибрежной зоны озера, заканчивает свой цикл существования, – пишет «Весь Гусиноозёрск». – Отмирает прямо в озеро, образовав своеобразный «ковровый покров». Хороший корм для рыб.
 
В telegram-канале опубликовали видеоподтверждение и добавили, что в этом году насекомых было значительно больше, чем в предыдущие. 
насекомые видео соцсети озеро Гусиное

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В магазинах и на рынках в Улан-Удэ нашли массовые нарушения
В магазинах и на рынках в Улан-Удэ нашли массовые нарушения
Общество, 12.06.2023
Теперь владельцам торговых точек грозят штрафы
Бурятию накроют дожди и грозы
Бурятию накроют дожди и грозы
Общество, 12.06.2023
При этом в республике сохранится сильная жара
В селе Бурятии на 15 с лишним миллионов обновят культурный центр
В селе Бурятии на 15 с лишним миллионов обновят культурный центр
Общество, 12.06.2023
Его ремонт должен завершиться в конце июня
В столице Бурятии с размахом отметят день России
В столице Бурятии с размахом отметят день России
Общество, 12.06.2023
Куда сходить и что посмотреть в Улан-Удэ 12 июня
Жителям Бурятии объяснили, как уберечься от солнечного удара
Жителям Бурятии объяснили, как уберечься от солнечного удара
Общество, 12.06.2023
Спасатели рассказали, чем он отличается от теплового
В Улан-Удэ мусор из баков летает возле школы
В Улан-Удэ мусор из баков летает возле школы
Общество, 12.06.2023
Контейнерная площадка напротив СОШ ломится от отходов
Часть улан-удэнцев никак не может дождаться горячей воды
Часть улан-удэнцев никак не может дождаться горячей воды
Общество, 12.06.2023
Люди уже неделю сидят без блага цивилизации
Жителей Бурятии ждёт короткая рабочая неделя
Жителей Бурятии ждёт короткая рабочая неделя
Общество, 12.06.2023
Она продлится всего четыре дня
В Бурятии до +38 градусов
В Бурятии до +38 градусов
Общество, 12.06.2023
Местами по региону кратковременные дожди с грозами
В Бурятии торжественно открыли навигационный сезон
В Бурятии торжественно открыли навигационный сезон
Общество, 11.06.2023
Мероприятие прошло в Прибайкальском районе

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^