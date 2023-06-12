В Бурятии начался мор насекомых, атаковавших Гусиное озеро



Неделю назад в telegram-канале «Весь Гусиноозёрск» Неделю назад в telegram-канале «Весь Гусиноозёрск» разместили видео , снятое на берегу озера Гусиное в Селенгинском районе. На нём – полчища насекомых, кружащих прямо над водой. «Что сейчас творится на Гусином озере. Не хотелось бы там оказаться», – говорилось в комментарии к записи.



Кадрами, сделанными в популярном в Бурятии месте отдыха, поделились и в канале «Весь Улан-Удэ» в Telegram. Огромные рои запечатлели уже из окна машины, подальше от воды. Авторы записи обратили внимание, что небо над озером даже почернело. «Это всё эти комары», – заявили они.



Интернет-пользователи писали: на кадрах – байкальский ручейник или, как его ещё называют – липочан. «На Байкале его тоже много в это именно время. Несколько дней – и он исчезнет», – отметила одна из подписчиц telegram-канала «Весь Гусиноозёрск».



По другой версии, на озере летала «рыбная мошкара». А ещё этих насекомых называют комары-дергуны, или хирономиды. По словам очевидцев, от насекомых стоял очень сильный гул и к тому же они лезли в глаза и лицо.



Местные жители говорят: такое нашествие на Гусинке наблюдается каждый год. Мошкара плотным слоем облепила дома, надворные постройки, грядки и деревья. А несколько дней спустя, после сезона размножения, началась её массовая гибель.



- Мошкара, которая всю неделю будоражила жителей прибрежной зоны озера, заканчивает свой цикл существования, – пишет «Весь Гусиноозёрск». – Отмирает прямо в озеро, образовав своеобразный «ковровый покров». Хороший корм для рыб.



В telegram-канале опубликовали видеоподтверждение и добавили, что в этом году насекомых было значительно больше, чем в предыдущие.

