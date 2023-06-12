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В магазинах и на рынках в Улан-Удэ нашли массовые нарушения

В магазинах и на рынках в Улан-Удэ нашли массовые нарушения
Общество,  Фото:Pixabay.com
Теперь владельцам торговых точек грозят штрафы

Специалисты городской ветеринарной станции выявили нарушения сразу на нескольких предприятиях пищевой промышленности в Улан-Удэ. Как пояснили в республиканском управлении ветеринарии, рынки, магазины, оптовые и розничные базы и мясоперерабатывающие предприятия, которые реализуют продукцию животного происхождения, обязаны своевременно размещать сведения о ней в системе «Меркурий». Однако многие это требование игнорируют.
 
- В основном все нарушения связаны с несвоевременным гашением входящих электронных сопроводительных документов. Другими словами, организации не размещают информацию о поступлении к ним товаров животного происхождения. По правилам, подтвердить поступление партии товара нужно в течение 24 часов, – подчеркнули в ветуправлении.
 
Эту систему создали для прозрачного контроля за производством и поставщиками. Например, благодаря ей можно узнать, на какой свиноферме вырастили животное, кто сделал фарш из его мяса, где этот фарш хранили и как перевозили и даже кто изготовил из него котлеты, которые подают в кафе.
 
- На каждом этапе участники оборота должны фиксировать в «Меркурии» действия с продуктами животного происхождения. От этого выигрывают торговые площадки, общепит и, конечно, потребители. Такая система позволяет выявить некачественную продукцию и не допустить её появления в общем доступе, – подчеркнула и. о. начальника отдела по ветеринарному контролю и обслуживанию предприятий Улан-Удэ Татьяна Кожевина.

Несоблюдение требований ветеринарного законодательства чревато штрафами и даже запретом на предпринимательскую деятельность, подчеркнули в ведомстве.
мясо животные сельское хозяйство

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