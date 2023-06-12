12 июня

11 июня

Популярное

Бурятию накроют дожди и грозы

Бурятию накроют дожди и грозы
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
При этом в республике сохранится сильная жара

По данным Бурятского гидрометцентра, в понедельник, 12-го, и во вторник, 13-го июня, в республике ожидается жаркая неустойчивая погода. В некоторых районах обещают дожди и грозы с порывистым ветром. Кое-где даже возможен град.

Воздух при этом прогреется до +27, +32, а местами – до +33, +38 градусов.

Как сообщал «Байкал-Daily», первый летний месяц в республике будет сухим и жарким. Средняя температура воздуха в июне окажется примерно на один градус выше, а местами – такой же, как в предыдущие годы.

Обильных дождей в Бурятии не ожидается. Осадков в большинстве районов выпадет меньше обычного.

погода прогноз погоды дожди

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В магазинах и на рынках в Улан-Удэ нашли массовые нарушения
В магазинах и на рынках в Улан-Удэ нашли массовые нарушения
Общество, 12.06.2023
Теперь владельцам торговых точек грозят штрафы
Бурятию накроют дожди и грозы
Бурятию накроют дожди и грозы
Общество, 12.06.2023
При этом в республике сохранится сильная жара
В селе Бурятии на 15 с лишним миллионов обновят культурный центр
В селе Бурятии на 15 с лишним миллионов обновят культурный центр
Общество, 12.06.2023
Его ремонт должен завершиться в конце июня
В столице Бурятии с размахом отметят день России
В столице Бурятии с размахом отметят день России
Общество, 12.06.2023
Куда сходить и что посмотреть в Улан-Удэ 12 июня
Жителям Бурятии объяснили, как уберечься от солнечного удара
Жителям Бурятии объяснили, как уберечься от солнечного удара
Общество, 12.06.2023
Спасатели рассказали, чем он отличается от теплового
В Улан-Удэ мусор из баков летает возле школы
В Улан-Удэ мусор из баков летает возле школы
Общество, 12.06.2023
Контейнерная площадка напротив СОШ ломится от отходов
Часть улан-удэнцев никак не может дождаться горячей воды
Часть улан-удэнцев никак не может дождаться горячей воды
Общество, 12.06.2023
Люди уже неделю сидят без блага цивилизации
Жителей Бурятии ждёт короткая рабочая неделя
Жителей Бурятии ждёт короткая рабочая неделя
Общество, 12.06.2023
Она продлится всего четыре дня
В Бурятии до +38 градусов
В Бурятии до +38 градусов
Общество, 12.06.2023
Местами по региону кратковременные дожди с грозами
В Бурятии торжественно открыли навигационный сезон
В Бурятии торжественно открыли навигационный сезон
Общество, 11.06.2023
Мероприятие прошло в Прибайкальском районе

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^