При этом в республике сохранится сильная жара
По данным Бурятского гидрометцентра, в понедельник, 12-го, и во вторник, 13-го июня, в республике ожидается жаркая неустойчивая погода. В некоторых районах обещают дожди и грозы с порывистым ветром. Кое-где даже возможен град.
Воздух при этом прогреется до +27, +32, а местами – до +33, +38 градусов.
Как сообщал «Байкал-Daily», первый летний месяц в республике будет сухим и жарким. Средняя температура воздуха в июне окажется примерно на один градус выше, а местами – такой же, как в предыдущие годы.
Обильных дождей в Бурятии не ожидается. Осадков в большинстве районов выпадет меньше обычного.
Бурятию накроют дожди и грозы
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