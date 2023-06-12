В столице Бурятии с размахом отметят день России



В понедельник, 12 июня, Бурятия вместе со всей страной отмечает День России – один из самых молодых государственных праздников, символизирующий свободу и единение нации. Ровно 33 года назад, 12 июня 1990-го, Россия получила независимость – тогда на I съезде народных депутатов РСФСР приняли декларацию о её суверенном статусе.



В честь этой даты в столице республики пройдёт ряд тематических мероприятий. Так, в 12:00 в парке «Юбилейный» начнётся праздничная программа «Будущее за нами» (возрастное ограничение – 0+). В 16:00 на площади Советов состоится концерт под открытым небом «Я – Россия» (0+). Перед гостями и жителям Улан-Удэ выступят известные коллективы и звёзды бурятской эстрады – театр «Забава», группы «Лэйкерс» и «Третий регион», Чингис Раднаев, Валико Гаспарян, Тимур Болотов, Евгения Рейзвих и Елена Шашина.



Участник специальной военной операции Андрей Казаченко исполнит песню «Живи, Россия моя!». А незрячий музыкант Алексей Асхадуллин представит на главной площади города свою авторскую композицию «Посвящение Алдару Цыденжапову».



Без развлечений не останутся и жители отдалённых микрорайонов. Так, в ДК «Забайкальский» в 13:00 начнётся праздничная программа «Живи, Россия, здравствуй!» (0+). В парке имени Жанаева, что в микрорайоне Восточный, на 18:00 запланировали концерт «С Россией в сердце навсегда!» (6+), а в ДК «Авиатор» в микрорайоне Сокол организуют выступление местных творческих коллективов «Песни родины моей» (0+). Начало – в 13:00. Программа «О России с любовью» стартует в то же время в доме культуры Вагжанова (0+).