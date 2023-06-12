Ещё двух участников СВО из Бурятии вернули из украинского плена









Накануне в Минобороны РФ сообщили, что в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории вернули 94 российских военнослужащих. Они принимали участие в специальной военной операции.- Мы вместе с ребятами рады их возвращению! Всем освобождённым оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь, – говорится в официальном telegram-канале ведомства.Среди этих 94 участников СВО есть и двое из Бурятии. Об этом заявила в соцсетях уполномоченный по правам человека в РБ Юлия Жамбалова.- Ночью от федерального уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой поступила информация, что вчера были обменены двое наших земляков-военнослужащих, – написала Юлия Жамбалова на своей странице во «ВКонтакте».Теперь обоих бойцов ждут реабилитация и восстановление.- Но главное, они дома – в России! Ждём и остальных ребят домой, – добавила омбудсмен.