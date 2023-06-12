В Улан-Удэ простятся с погибшим на СВО 34-летним мобилизованным



В понедельник, 12 июня, в столице Бурятии проводят в последний путь 34-летнего Дагбу Дамбаева, чья жизнь оборвалась 22 мая на специальной военной операции. Гражданская панихида пройдёт на улице Пирогова, 9а. Она начнётся в 12:10, сообщается в районной группе «Кижинга-инфо.24/7».



Дагба Эрдынеевич родился 15 апреля 1989 года в кижингинском улусе Орот и провёл детство и юность в селе Улзытэ. До 7 класса учился в местной Кодунской школе, затем перевёлся в Кижингинскую СОШ, а 11-ый класс окончил в Якутии – там он посещал Мохсоголлохскую СОШ.



В 2008 году ушёл в армию. Служил в Хабаровске. После демобилизации перебрался в Улан-Удэ. Создал семью. В сентябре 2022-го отправился на СВО – его призвал туда по объявленной в стране частичной мобилизации.



Дамбаев был добрым и очень весёлым человеком и всегда приходил другим на помощь. У него остались мама, сёстры, жена и трое детей.

