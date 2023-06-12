В Улан-Удэ мусор из баков летает возле школы



Известный общественник, сопредседатель регионального штаба Народного фронта Максим Киреенко обратил внимание на переполненные контейнеры для твёрдых коммунальных отходов (ТКО), установленные на улице Ключевская в Улан-Удэ. Люди оставляют там мусор, а напротив, буквально в нескольких метрах от баков, расположена СОШ № 17.













Все отходы, по словам общественника, уносит прямо к учебному заведению.



- Таков результат бездумной застройки, когда чиновники распределяют земельные участки, не думая о людях, – написал Максим Киреенко на своей странице во «ВКонтакте». – Мусор с вечно переполненной контейнерной площадки летит прямо на территорию школы, которая находится на расстоянии 50 метров.



Чтобы предотвратить там хотя бы складирование строительного и бытового хлама, местные жители установили камеры и повесили предупреждение, но, по словам сопредседателя Народного фронта, «всё тщетно».



Прошлой весной в паблике «Весь Улан-Удэ» в «ВК» разместили запись, сделанную около той же контейнерной площадки. Среди мусора тогда шныряли несколько упитанных грызунов.



- Видео снято напротив школы № 17. Свалка кишит крысами, – говорилось в комментарии к записи.



Улан-удэнцы заявили: возле баков довольно низкое ограждение и при малейшем порыве ветра мусор летает по всей округе. Использованная туалетная бумага может приземлиться случайному прохожему прямо на голову. «И для управляющей компании это, видимо, норма», – отметили местные жители.

