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В Улан-Удэ мусор из баков летает возле школы

В Улан-Удэ мусор из баков летает возле школы
Общество,  Фото:страница М. Киреенко во «ВКонтакте»
Контейнерная площадка напротив СОШ ломится от отходов

Известный общественник, сопредседатель регионального штаба Народного фронта Максим Киреенко обратил внимание на переполненные контейнеры для твёрдых коммунальных отходов (ТКО), установленные на улице Ключевская в Улан-Удэ. Люди оставляют там мусор, а напротив, буквально в нескольких метрах от баков, расположена СОШ № 17.

 

Все отходы, по словам общественника, уносит прямо к учебному заведению.

- Таков результат бездумной застройки, когда чиновники распределяют земельные участки, не думая о людях, – написал Максим Киреенко на своей странице во «ВКонтакте». – Мусор с вечно переполненной контейнерной площадки летит прямо на территорию школы, которая находится на расстоянии 50 метров.

Чтобы предотвратить там хотя бы складирование строительного и бытового хлама, местные жители установили камеры и повесили предупреждение, но, по словам сопредседателя Народного фронта, «всё тщетно».

Прошлой весной в паблике «Весь Улан-Удэ» в «ВК» разместили запись, сделанную около той же контейнерной площадки. Среди мусора тогда шныряли несколько упитанных грызунов.

- Видео снято напротив школы № 17. Свалка кишит крысами, – говорилось в комментарии к записи.

Улан-удэнцы заявили: возле баков довольно низкое ограждение и при малейшем порыве ветра мусор летает по всей округе. Использованная туалетная бумага может приземлиться случайному прохожему прямо на голову. «И для управляющей компании это, видимо, норма», – отметили местные жители.
мусор ОНФ школа

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