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Жителям Бурятии объяснили, как уберечься от солнечного удара

Жителям Бурятии объяснили, как уберечься от солнечного удара
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Спасатели рассказали, чем он отличается от теплового

В МЧС составили небольшую памятку, в которой пояснили, чем тепловой удар отличается от солнечного. Первый можно получить как в сильный зной, так и просто при повышенной температуре – в бане, сауне, жарком помещении или в общественном транспорте.

Солнечный удар – разновидность теплового и возникает он именно из-за воздействия прямых солнечных лучей. Основные признаки – сильные головные боли, потемнение в глазах, головокружение, покраснение лица и тошнота.

 
В республиканском управлении МЧС в жаркую погоду советуют по возможности находиться в тени, носить светлую воздухопроницаемую одежду – желательно из хлопка, не забывать о головном уборе и отказаться от алкоголя.

При ухудшении самочувствия немедленно перейдите в тень (или на ветер), а придя домой, примите душ и не спеша выпейте много воды.
 
- Особое внимание уделите детям – их организм особо чувствителен к повышенной температуре. Не разрешайте им посещать водоёмы без сопровождения взрослых, – отмечают в ведомстве.

Ранее в региональном управлении Роспотребнадзора раскрыли секреты правильного питания в жару и объяснили, как избежать перегрева.

солнце жара безопасность МЧС

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