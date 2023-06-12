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Часть улан-удэнцев никак не может дождаться горячей воды

Часть улан-удэнцев никак не может дождаться горячей воды
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Люди уже неделю сидят без блага цивилизации

В пятницу, 9 июня, после очередных гидравлических испытаний в столице Бурятии возобновили подачу горячего водоснабжения (ГВС). В тот день началось поэтапное подключение многоквартирных домов (МКД) по тепломагистралям № 4, 5 и 6.

Правда, некоторые улан-удэнцы блага цивилизации так и не дождались. Причина тому – обнаруженные на сетях порывы, которые теперь нужно устранить. По последним данным, всего в городе насчитали 36 таких повреждений.

Без ГВС вот уже неделю сидит часть 40-х кварталов. На его отсутствие жалуются в соцсетях и жильцы некоторых домов на улицах Ключевская и Терешковой. Больше всего горожан возмущает, что отключают всё всегда в срок, а вот возвращают с большими задержками. У кого-то из крана горячей воды и вовсе бежит холодная.

В ТГК-14 ранее пояснили: подключение к горячему водоснабжению – сложный технологический процесс, который осуществляется поэтапно.

- Сначала производится сбор схемы и трубопроводы заполняются теплоносителем, затем восстанавливают гидравлический и температурный режимы и потом начинается контрольный осмотр коммуникаций. Только после завершения этих процедур открываются задвижки на включение горячей воды, – пояснили в компании. – Управляющие компании (УК) заранее предупреждают о подаче теплоносителя.

Именно «управляшки» обязаны подать ГВС непосредственно в квартиры. Горожан просят проявить понимание, поскольку летний ремонт – необходимость. От его качества зависит надёжное теплоснабжение домов зимой. Если у вас в квартире нет горячей воды, нужно обратиться в свою УК.

В 246 многоквартирных домах в Советском и Железнодорожном районах её не будет до 20 июля и 1 сентября соответственно. Причина – масштабная реконструкция третьей тепломагистрали.

В остальных МКД, которые грандиозный ремонт не затронул, следующее отключение запланировали в июле и сразу на 10 дней – с 10 по 19 число. Для домов, питающихся от котельных, установили индивидуальные графики:

микрорайон Заречный – с 17 по 30 июля
микрорайон Загорск – с 24 июля по 6 августа
сотые кварталы (котельная «Юго-Западная») – с 31 июля по 13 августа
Стеклозавод – с 7 по 20 августа
микрорайон Аэропорт – с 14 по 27 августа

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