Жителей Бурятии ждёт короткая рабочая неделя

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Меньше всего желающих трудиться именно в праздник – среди женщин (16% против 12% среди мужчин), а тех, кто собирается отдохнуть подольше уже после него, больше среди жителей бурятской столицы с доходом от 50 до 80 тысяч рублей в месяц (20%). Это выяснили специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, который проводился с 30 мая по 6 июня.



Справка:



День России – один из самых молодых государственных праздников, символизирующий свободу и единение нации. Ровно 33 года назад, 12 июня 1990-го, Россия получила независимость – тогда на I съезде народных депутатов РСФСР приняли декларацию о её суверенном статусе.



Поначалу праздник так и именовали – День принятия декларации о государственном суверенитете РФ, но в он обиходе превратился просто в День России. Это название официально закрепилось за ним в 2002 году. Как сообщал «Байкал-Daily» , 14% работающих улан-удэнцев намерены превратить получившийся трёхдневный уик-энд в полноценный отдых, взяв отгулы или отпуск. Более половины – 64% – ничего подобного не планируют.Меньше всего желающих трудиться именно в праздник – среди женщин (16% против 12% среди мужчин), а тех, кто собирается отдохнуть подольше уже после него, больше среди жителей бурятской столицы с доходом от 50 до 80 тысяч рублей в месяц (20%). Это выяснили специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, который проводился с 30 мая по 6 июня.Справка:День России – один из самых молодых государственных праздников, символизирующий свободу и единение нации. Ровно 33 года назад, 12 июня 1990-го, Россия получила независимость – тогда на I съезде народных депутатов РСФСР приняли декларацию о её суверенном статусе.Поначалу праздник так и именовали – День принятия декларации о государственном суверенитете РФ, но в он обиходе превратился просто в День России. Это название официально закрепилось за ним в 2002 году.

Эта рабочая неделя в Бурятии, как и во всей стране, будет сокращённой. Жителям республики вместе с остальными россиянами предстоит трудиться всего четыре дня – со вторника, 13-го июня по пятницу, 16-ое включительно.Внеплановый выходной устроили в честь Дня России, который выпадает на понедельник, 12-ое число.