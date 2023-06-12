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Жителей Бурятии ждёт короткая рабочая неделя

Жителей Бурятии ждёт короткая рабочая неделя
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Она продлится всего четыре дня

Эта рабочая неделя в Бурятии, как и во всей стране, будет сокращённой. Жителям республики вместе с остальными россиянами предстоит трудиться всего четыре дня – со вторника, 13-го июня по пятницу, 16-ое включительно.

Внеплановый выходной устроили в честь Дня России, который выпадает на понедельник, 12-ое число.
 
Как сообщал «Байкал-Daily», 14% работающих улан-удэнцев намерены превратить получившийся трёхдневный уик-энд в полноценный отдых, взяв отгулы или отпуск. Более половины – 64% – ничего подобного не планируют.

Меньше всего желающих трудиться именно в праздник – среди женщин (16% против 12% среди мужчин), а тех, кто собирается отдохнуть подольше уже после него, больше среди жителей бурятской столицы с доходом от 50 до 80 тысяч рублей в месяц (20%). Это выяснили специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, который проводился с 30 мая по 6 июня.

Справка:

День России – один из самых молодых государственных праздников, символизирующий свободу и единение нации. Ровно 33 года назад, 12 июня 1990-го, Россия получила независимость – тогда на I съезде народных депутатов РСФСР приняли декларацию о её суверенном статусе.

Поначалу праздник так и именовали – День принятия декларации о государственном суверенитете РФ, но в он обиходе превратился просто в День России. Это название официально закрепилось за ним в 2002 году.
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