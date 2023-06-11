В Иркутске задержали мужчину, дважды напавшего на офис микрокредитной компании

Преступления были совершены весной этого года
Злоумышленник, скрывавший лицо под маской, в марте 2023 года зашёл в помещение организации, расположенной в Свердловском округе Иркутска, где под угрозой применения ножа похитил более пять тысяч рублей.
- Несколько дней назад в том же месте схожий по приметам мужчина совершил аналогичное противоправное деяние, похитив при этом около 7500 рублей, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
Позже задержали подозреваемого. Им оказался 41-летний местный житель, который сознался в содеянном.
В настоящий момент сотрудниками ОВД проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия в рамках возбуждённого уголовного дела по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой». Свердловским районным судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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