Местами по региону кратковременные дожди с грозами
По данным Бурятского гидрометцентра, по республике переменная облачность, местами кратковременные дожди с грозами. Ветер северо-западный 4-9, при грозах порывы до 14-18 м/с. Температура ночью +12, +17, местами +4, +9, днём +27, +32, местами +33, +38, по северной половине, Прибайкалью и юго-западу при облачности и дожде +17, +22.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью +14, +16, днём +28, +30.
В Бурятии до +38 градусов
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