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В Бурятии торжественно открыли навигационный сезон

В Бурятии торжественно открыли навигационный сезон
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Мероприятие прошло в Прибайкальском районе

10 июня в селе Турка в Прибайкальском районе Бурятии торжественно открыли навигационный сезон «На бурятской волне 2023». Мероприятие стало отправной точкой для старта летнего водного туризма на Байкале.

Официальное открытие прошло в особой экономической зоне «Байкальская гавань», где представители различных клубов и активисты водных видов спорта успели пообщаться и поделиться профессиональным опытом.

- На этой площадке с утра мы провели много мероприятий. Молодёжный клуб «Байкал» провёл рафтинг для всех желающих, это сплав по реке Турка. На одной площадке у нас студенты, которые обучаются по специальности «Туризм». Для студентов провели обучающие курсы по вязанию узлов, по ведению навигации, - отметил зампред правительства Бурятии Иван Альхеев.

Организатором мероприятия выступил Бурятский государственный цирк. Для зрителей и участников были организованы палатки – там продавались еда, сувениры и напитки. А дети прыгали на батутах на специально возведённой площадке.

- Идея замечательная. Туризм на Байкале – одна из основных экономических составляющих. Мы делаем всё, соблюдая все нормы и правила. Не мусорим, ничего не оставляем после себя. У нас замечательная концертная программа. Артисты откликнулись по первому зову, - рассказала директор Бурятского государственного цирка Наталья Борисова.

На открытии символично позвонили в колокольчик супруга главы Бурятии Ирина Цыденова, зампред правительства Иван Альхеев, министр туризма Алдар Доржиев, министр культуры Бурятии Соелма Дагаева и глава Прибайкальского района Сергей Семёнов.

- Я хочу поздравить всех с открытием навигационного сезона. Хочется прогреметь на всю Россию, что в Бурятии есть навигационный сезон, он открыт. Пусть туристы к нам едут, и мы всем будем рады, - пожелала Ирина Цыденова.

Перед закатом солнца зрители наслаждались эстрадно-цирковым шоу. Также на сцене выступали артисты Бурятского театра оперы и балета, певица Мэдэгма Доржиева, театр современного танца «Угол зрения» и многие другие. Праздничная программа завершилась дискотекой.




навигация

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