Восемь лесных пожаров возникло за сутки в Бурятии

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Возгорания в Закаменском и Иволгинском районах возникли из-за сухой грозы, причиной остальных пожаров является неосторожное обращение с огнём



За прошедшие сутки возникло 8 лесных пожаров в Джидинском, Еравнинском, Заиграевском, Закаменском, Иволгинском, Муйском районах и на территории городского лесничества.



- Возгорания в Закаменском и Иволгинском районах возникли из-за сухой грозы, причиной остальных пожаров является неосторожное обращение с огнём, - сообщают в республиканском агентстве лесного хозяйства.



На утро 11 июня продолжаются работы по тушению лесного пожара в Закаменском районе и двух локализованных очагов в Джидинском и Еравнинском районах, остальные возгорания ликвидированы.



На тушении работали 417 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников, МЧС и привлечённых. Задействовано 85 единиц лесопожарной техники.



Общая площадь, пройденная огнём, составила более 89 га, из них 2 га – нелесная.



В республике введён особый противопожарный режим. Разведение костров, сжигание сухой травянистой растительности, порубочных остатков запрещено. Запрещено бросать горящие спички, окурки, золу, употреблять пыжи из горючих или тлеющих материалов, курить и пользоваться открытым огнём.



Доступ в лес ограничен. Соблюдайте правила пожарной безопасности!



Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны 8 (3012) 20-44-44.

