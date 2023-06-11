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Восемь лесных пожаров возникло за сутки в Бурятии

Восемь лесных пожаров возникло за сутки в Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Возгорания в Закаменском и Иволгинском районах возникли из-за сухой грозы, причиной остальных пожаров является неосторожное обращение с огнём

За прошедшие сутки возникло 8 лесных пожаров в Джидинском, Еравнинском, Заиграевском, Закаменском, Иволгинском, Муйском районах и на территории городского лесничества.

- Возгорания в Закаменском и Иволгинском районах возникли из-за сухой грозы, причиной остальных пожаров является неосторожное обращение с огнём, - сообщают в республиканском агентстве лесного хозяйства.

На утро 11 июня продолжаются работы по тушению лесного пожара в Закаменском районе и двух локализованных очагов в Джидинском и Еравнинском районах, остальные возгорания ликвидированы.

На тушении работали 417 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников, МЧС и привлечённых. Задействовано 85 единиц лесопожарной техники.

Общая площадь, пройденная огнём, составила более 89 га, из них 2 га – нелесная.

В республике введён особый противопожарный режим. Разведение костров, сжигание сухой травянистой растительности, порубочных остатков запрещено. Запрещено бросать горящие спички, окурки, золу, употреблять пыжи из горючих или тлеющих материалов, курить и пользоваться открытым огнём.

Доступ в лес ограничен. Соблюдайте правила пожарной безопасности!

Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны 8 (3012) 20-44-44. 
лесные пожары

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