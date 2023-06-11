Житель Бурятии перечислил мошенникам почти 2 млн

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Жертвами интернет-преступников за последнюю неделю стали 70 жителей региона



По состоянию на 9 июня 2023 года от действий интернет-преступников пострадал 961 житель республики (+70 за последнюю неделю). Причинённый ущерб составил 250 млн рублей (+21 млн рублей за последнюю неделю). Об этом сообщили в прокуратуре Бурятии.



Наибольшая сумма похищенных средств за последнюю неделю составила 1,9 млн рублей.



Так, жителю Улан-Удэ на сотовый телефон поступил звонок неустановленного лица. Звонивший представился сотрудником брокерской фирмы, которая специализируется на торговле криптовалютой, предложил дополнительный заработок. Обговорив условия заработка, заявитель оформил кредит и перевёл 1,9 млн рублей на банковские счета мошенников.



- В целях завладения денежными средствами преступники использовали страницы социальных сетей (Одноклассники, ВКонтакте), обманывали потерпевших при совершении сделок купли-продажи, обмена товаров через Интернет-сайты, - отмечают в прокуратуре республики.



Злоумышленники представлялись сотрудниками банков; полицейскими, работниками прокуратуры, сотрудниками ФСБ; покупателями (продавцами) товаров (услуг); знакомыми; представителями компаний, предоставляющих инвестиционные услуги.



Они сообщали, что произошло снятие денег; оформлен кредит; необходимо получить компенсацию; предлагали дополнительный заработок.





