Житель Бурятии избил знакомую кочергой

Сельчанин получил условный срок
Тункинский районный суд огласил приговор в отношении мужчины, признанного виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.
Сельчанин ударил женщину по голове, затем кочергой нанёс знакомой не менее пяти ударов по телу и не менее одного удара кочергой по голове, причинив тем самым средней тяжести вред здоровью по признаку длительного расстройства здоровья (более 21 дня).
Мужчина вину признал в полном объёме, раскаялся в содеянном, публично принёс извинения потерпевшей, на учётах не состоит, социально адаптирован, имеет на иждивении одного малолетнего ребёнка.
Суд назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, сообщили в суде.
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