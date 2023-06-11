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Житель Бурятии избил знакомую кочергой

Житель Бурятии избил знакомую кочергой
Общество,  Фото:pixabay.com
Сельчанин получил условный срок

Тункинский районный суд огласил приговор в отношении мужчины, признанного виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

Сельчанин ударил женщину по голове, затем кочергой нанёс знакомой не менее пяти ударов по телу и не менее одного удара кочергой по голове, причинив тем самым средней тяжести вред здоровью по признаку длительного расстройства здоровья (более 21 дня).

Мужчина вину признал в полном объёме, раскаялся в содеянном, публично принёс извинения потерпевшей, на учётах не состоит, социально адаптирован, имеет на иждивении одного малолетнего ребёнка.

Суд назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, сообщили в суде. 
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