Если мороженое подвергалось разморозке и повторно замораживалось, это негативно скажется не только на вкусовых качествах продукта, но и на его безопасности
При выборе мороженого управление Роспотребнадзора по Бурятии рекомендует:
1. При покупке мороженого обязательно обратить внимание на внешний вид. Качественное мороженое должно быть равномерно окрашено. Исключение составляют виды мороженого с послойным внесением нескольких красителей, создающих заданный производителем рисунок;
2. Внимательно изучить этикетку. Мороженое с добавлением растительных жиров должно обозначаться производителем как «мороженое растительно-сливочное» или «мороженое с растительным жиром».
На упаковке мороженого должны быть указаны: состав, производитель и его адрес, дата производства, срок и температура хранения. Всегда обращайте внимание на срок годности продукта. Если маркировка стёрта или размыта, лучше откажитесь от покупки.
Вес порции должен быть указан в граммах.
- Маркировка должна содержать полные и достоверные сведения о пищевых добавках. Многие производители используют в качестве стабилизаторов и загустителей: камедь рожкового дерева (Е410), гуаровая камедь (Е412), ксантановая камедь (Е415), камедь тары (Е417), пектин (Е440), желатин, альгинат натрия (Е401) и некоторые другие, - отмечают в управлении.
При реализации мороженого продавцом должна быть обеспечена температура заморозки.
Мороженое должно сохранять свою первоначальную форму. Деформация указывает на то, что был нарушен режим хранения. Если мороженое подвергалось разморозке и повторно замораживалось, это негативно скажется не только на вкусовых качествах продукта, но и на его безопасности. Одним из признаков повторного замораживания является ощущение «песка» во рту, вызванное мелкими кристалликами льда, образующимися при повышении температуры хранения до 12 °C – 13 °С.
Жителям Бурятии рассказали, как правильно выбрать мороженое
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